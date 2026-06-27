В НовГУ разработали метод анализа микрообъектов по свету

По словам директора Центра исследования проблем микропластика вуза Владимира Чигринова, для работы была создана специальная установка. В нее входит лазер, оптические фильтры и камера с поляризационным слоем. Лазерный луч проходит через систему фильтров, отражается от объекта и фиксируется камерой. Она считывает параметры поляризации и формирует изображение. Такой подход позволяет получать детализированную картину объекта.

Разработка уже применялась в модифицированном ручном микроскопе с увеличением 100−200 раз. В ходе экспериментов стало возможным различать воспаленные участки кожи и края родинок, что может быть полезно для медицинской диагностики. Также метод использовали для анализа микропластика, определяя его размер, форму и тип полимера, включая степень разрушения частиц, отметил Чигринов.