В России
Опубликовано 27 июня 2026, 09:06
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В НовГУ разработали метод анализа микрообъектов по свету

Технология изучает поляризацию
Ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого предложили новый способ исследования мельчайших объектов с использованием анализа света. Метод основан на изучении поляризации отраженного излучения, пишут «Известия».
В НовГУ разработали метод анализа микрообъектов по свету

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По словам директора Центра исследования проблем микропластика вуза Владимира Чигринова, для работы была создана специальная установка. В нее входит лазер, оптические фильтры и камера с поляризационным слоем. Лазерный луч проходит через систему фильтров, отражается от объекта и фиксируется камерой. Она считывает параметры поляризации и формирует изображение. Такой подход позволяет получать детализированную картину объекта.

Разработка уже применялась в модифицированном ручном микроскопе с увеличением 100−200 раз. В ходе экспериментов стало возможным различать воспаленные участки кожи и края родинок, что может быть полезно для медицинской диагностики. Также метод использовали для анализа микропластика, определяя его размер, форму и тип полимера, включая степень разрушения частиц, отметил Чигринов.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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