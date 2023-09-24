В новом корпусе российского индустриального парка будут строить беспилотники

По словам Мэре столицы, корпус возвели за короткое время. С решения о строительстве нового корпуса и до сдачи объекта прошло около 9 месяцев.

Также как рассказал Сергей Собянин, площадь индустриального парка "Руднево" составляет более 200 тысяч кв.м. В парке собирают критически важную продукцию, такую как гражданские беспилотники или электрические конденсаторы.

Сейчас на территории парка строится здание для колледжа беспилотной авиации и дополнительные производственные корпуса. Планируется, что в ближайшие три года площадь индустриального парка будет составлять около 800 тысяч кв. м., что дает дополнительно 15-20 тысяч рабочих мест, добавил Сергей Собянин.