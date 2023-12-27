В Новосибирске будут проводить исследования в области "умных городов" с ИИ

В правительстве подвел итоги конкурса на финансирование исследовательских центров в области ИИ, в результате чего НГУ стал одним из победителей. Университет сфокусируется на разработке концепции «умного города» в рамках направления «Строительство и городская среда».

В числе других победителей также оказались Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский госуниверситет и Нижегородский госуниверситет.

Инициатива предусматривает совместное финансирование государством и индустриальными партнерами университета. Основными партнерами НГУ стали «Сбер» и Ростелеком. Проект получит общее финансирование более 900 миллионов рублей за три года, среди которых 300 миллионов рублей предоставят индустриальные партнеры.

Открытие центра ожидается в 2024 году.