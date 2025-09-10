В Новосибирске ИИ напишет музыку для мюзикла

Опубликовано 10 сентября 2025, 19:571 мин.
В Новосибирске ИИ напишет музыку для мюзиклаНейросеть создаст композиции для постановки «Золушка»
Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева представит в декабре 2025 года современную адаптацию «Золушки». Особенностью постановки станет использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания музыки. Это будет первый мюзикл театра за последние 20 лет.
Как сообщил художественный руководитель, нейросеть напишет музыку для более чем 20 номеров спектакля. Стихи для песен создаст новосибирский поэт Дмитрий Рябов. Музыка будет выполнена в стиле рок-оперы с сочетанием живых инструментов, вокала и компьютерных технологий.
Театр планирует и другие премьеры в новом сезоне. В репертуар войдут спектакли «Месяц в деревне» по Тургеневу и современная версия «Ромео и Джульетты». Труппа пополнилась 20 новыми артистами и 5 режиссёрами.