В Новосибирске ИИ напишет музыку для мюзикла

Как сообщил художественный руководитель, нейросеть напишет музыку для более чем 20 номеров спектакля. Стихи для песен создаст новосибирский поэт Дмитрий Рябов. Музыка будет выполнена в стиле рок-оперы с сочетанием живых инструментов, вокала и компьютерных технологий.

Театр планирует и другие премьеры в новом сезоне. В репертуар войдут спектакли «Месяц в деревне» по Тургеневу и современная версия «Ромео и Джульетты». Труппа пополнилась 20 новыми артистами и 5 режиссёрами.