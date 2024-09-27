В Новосибирске имплантировали искусственно выращенные клетки сердца

Пейсмекеры — это особые клетки, которые не только сокращаются, но и передают управляющие сигналы, обеспечивая ритм сердечных сокращений. При нарушениях их функций врачам обычно приходится прибегать к установке электрокардиостимуляторов. Ученые стремятся заменить эти устройства на естественные клетки, выращенные из собственных клеток пациента.

Проект, который стартовал в Институте цитологии и генетики СО РАН, объединил усилия с лабораторией МФТИ для разработки технологии получения пейсмекерных клеток. Теперь врачи могут имплантировать клетки на биодеградирующей подложке, что минимизирует травмы и воспаления.