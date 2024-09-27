В Новосибирске имплантировали искусственно выращенные клетки сердца

Опубликовано 27 сентября 2024, 12:521 мин.
В Новосибирске имплантировали искусственно выращенные клетки сердцаПервая в мире операция
В пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина в Новосибирске сообщили, что была проведена первая в мире имплантация искусственно выращенных клеток-водителей ритма сердца у животного. Эти уникальные пейсмекеры позволяют лечить аритмию без необходимости установки традиционных кардиостимуляторов.
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Пейсмекеры — это особые клетки, которые не только сокращаются, но и передают управляющие сигналы, обеспечивая ритм сердечных сокращений. При нарушениях их функций врачам обычно приходится прибегать к установке электрокардиостимуляторов. Ученые стремятся заменить эти устройства на естественные клетки, выращенные из собственных клеток пациента.
Проект, который стартовал в Институте цитологии и генетики СО РАН, объединил усилия с лабораторией МФТИ для разработки технологии получения пейсмекерных клеток. Теперь врачи могут имплантировать клетки на биодеградирующей подложке, что минимизирует травмы и воспаления.