В Новосибирске импортозаместили реагенты для секвенирования генома

Опубликовано 18 июля 2024, 18:22
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В Новосибирске импортозаместили реагенты для секвенирования геномаС использованием транспозазы
В Новосибирске разработаны новые импортозамещающие реагенты для подготовки образцов биоматериала к секвенированию генома. Как сообщила директор компании «МБС-технология» Ольга Науменко, эти реагенты играют ключевую роль в выборе таргетной терапии онкологическим пациентам, заменяя импортные аналоги, недоступные из-за санкционных ограничений.
Технология основана на использовании транспозазы, фермента, неиспользуемого ранее в России для подобных целей. Слова Науменко подчеркивают, что качество разработки напрямую влияет на результаты секвенирования, востребованные крупнейшими биотехнологическими компаниями и научными институтами страны.
Проект также получил поддержку государства и включил сотрудничество с Институтом цитологии и генетики и Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. «Медико-биологический союз» стал важным партнером Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета, где разрабатываются новые реагенты для биомедицинских исследований.