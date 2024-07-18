В Новосибирске импортозаместили реагенты для секвенирования генома

Технология основана на использовании транспозазы, фермента, неиспользуемого ранее в России для подобных целей. Слова Науменко подчеркивают, что качество разработки напрямую влияет на результаты секвенирования, востребованные крупнейшими биотехнологическими компаниями и научными институтами страны.

Проект также получил поддержку государства и включил сотрудничество с Институтом цитологии и генетики и Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. «Медико-биологический союз» стал важным партнером Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета, где разрабатываются новые реагенты для биомедицинских исследований.