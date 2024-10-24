В Новосибирске изготовили электродвигатели для исследовательского реактора

В пресс-службе предприятия сообщили, что электродвигатели успешно прошли приемо-сдаточные испытания, подтвердив свою высокую надежность и качество. В рамках контрольной инспекции также была проведена оценка работы двигателей. Ожидается, что в ближайшее время оборудование будет отгружено заказчику в Нижний Новгород, где его установят в составе циркуляционных насосов исследовательской реакторной установки МБИР. Монтаж нового оборудования запланирован на 2025 год.

Ранее, специалисты Балтийского завода (Санкт-Петербург) завершили изготовление первого промежуточного теплообменника для многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Вес изделия составил 40 тонн. Второй теплообменник находится в стадии производства.