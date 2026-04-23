В Новосибирске изучили древние черепа с помощью КТ

КТ помогает фиксировать прижизненные изменения, включая переломы, воспаления и следы трепанации, а также посмертные деформации. Технология дает возможность определить возможные причины смерти, включая повреждения основания черепа и следы оружия, отметили в пресс-службе.

Один из черепов принадлежал девочке около 12 лет. Захоронение было обособленным и находилось на окраине могильника. В лобной части оказалось небольшое отверстие. Археологи предполагают, что это мог быть шаманский обряд или осквернение. Два мужских черепа древнее на 700−800 лет. У обоих есть следы височной трепанации. Мужчины скончались в возрасте 35−45 лет и были современниками, но представителями разных культур. Одно захоронение нашли при раскопках перед строительством железной дороги Кызыл-Курагино.