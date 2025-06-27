В России
Опубликовано 27 июня 2025, 19:45
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В Новосибирске начали использовать бактерии против пыли на дорогах

Препарат связывает грязь и безопасен для экологии
В Новосибирске начали тестировать новый способ борьбы с пылью на дорогах, используя биопрепарат, разработанный местными учеными. Он состоит из растительных полимеров и бактерий, способных частично перерабатывать частицы грязи. Эксперимент проводится на фоне остро стоящей в городе проблемы запыленности воздуха.
В Новосибирске начали использовать бактерии против пыли на дорогах

© Ferra.ru

Из-за большого количества строительных объектов и применения песко-соляной смеси дороги в городе становятся источником мелкодисперсной пыли. Летом это особенно заметно: многие жители жалуются на затрудненное дыхание и пыльную взвесь в воздухе.

Новый препарат наносится на поверхность с помощью спецтехники. Он связывает мелкие частицы пыли в более крупные образования, образуя тонкую пленку. Эта пленка препятствует распространению пыли, а затем разлагается под действием содержащихся в составе бактерий.

Первые результаты обработки уже зафиксированы, наблюдение за участком будет вестись в течение двух недель. В проекте участвуют не только ученые, но и представители местной администрации.

Препарат уже показал эффективность в лабораторных условиях, где его действие сохранялось не менее двух недель, а при повторном смачивании — еще дольше.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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