В Новосибирске начали использовать бактерии против пыли на дорогах

Из-за большого количества строительных объектов и применения песко-соляной смеси дороги в городе становятся источником мелкодисперсной пыли. Летом это особенно заметно: многие жители жалуются на затрудненное дыхание и пыльную взвесь в воздухе.

Новый препарат наносится на поверхность с помощью спецтехники. Он связывает мелкие частицы пыли в более крупные образования, образуя тонкую пленку. Эта пленка препятствует распространению пыли, а затем разлагается под действием содержащихся в составе бактерий.

Первые результаты обработки уже зафиксированы, наблюдение за участком будет вестись в течение двух недель. В проекте участвуют не только ученые, но и представители местной администрации.

Препарат уже показал эффективность в лабораторных условиях, где его действие сохранялось не менее двух недель, а при повторном смачивании — еще дольше.