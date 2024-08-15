В Новосибирске начали производство критических вакуумных камер для СКИФ

Вакуумные камеры должны обеспечивать супергерметичность и глубокое разрежение воздуха, что критично для стабильной работы ускорителя. От их точности зависят параметры пучка электронов и эффективность работы всей машины. В настоящее время Институт ядерной физики СО РАН изготавливает более 200 таких камер.

Эти камеры размещаются внутри магнитных элементов накопительного кольца, через которые проходит пучок электронов. Они обеспечивают его стабильное движение по замкнутой орбите. Герметичность и уровень разрежения этих камер критично важны для бесперебойной работы синхротрона. Сложность их производства заключается в обеспечении идеальной вакуумноплотности, чтобы гарантировать высокую эффективность работы ускорителя.