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В России
Опубликовано 21 мая 2024, 10:03
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В Новосибирске начали выпуск мини-компьютеров на отечественных процессорах

Для широкого применения
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в регионе стартовало производство мини-компьютеров и импортозамещающих плат, не имеющих аналогов в России. Разработка направлена на достижение технологической независимости страны.
В Новосибирске начали выпуск мини-компьютеров на отечественных процессорах

© Ferra.ru

В пресс-службе добавили, что местные инноваторы создали одноплатные компьютеры на отечественных процессорах, размером с банковскую карту или жесткий диск. Эти устройства имеют широкий спектр применения: от автоматизации промышленного производства и охранных систем до создания «умного» дома, медицинского мониторинга и даже слежения за скотом.

Новосибирские инженеры также запустили производство Arduino-совместимых плат на отечественном микроконтроллере. Такие платы позволяют легко создавать разнообразные проекты, от роботов с голосовым управлением до автоматических кормушек для питомцев. Они идеально подходят для обучения программированию и электронике в школах, предоставляя детям возможность быстро освоить основы технологии, отметили в пресс-службе.