В Новосибирске начали выпуск мини-компьютеров на отечественных процессорах

В пресс-службе добавили, что местные инноваторы создали одноплатные компьютеры на отечественных процессорах, размером с банковскую карту или жесткий диск. Эти устройства имеют широкий спектр применения: от автоматизации промышленного производства и охранных систем до создания «умного» дома, медицинского мониторинга и даже слежения за скотом.

Новосибирские инженеры также запустили производство Arduino-совместимых плат на отечественном микроконтроллере. Такие платы позволяют легко создавать разнообразные проекты, от роботов с голосовым управлением до автоматических кормушек для питомцев. Они идеально подходят для обучения программированию и электронике в школах, предоставляя детям возможность быстро освоить основы технологии, отметили в пресс-службе.