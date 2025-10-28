В Новосибирске началось обучение учителей на базе установки СКИФ

Программа объемом 58 часов включает три учебных модуля, охватывающих теоретические основы синхротронных исследований и практические аспекты работы с современным оборудованием. Особое внимание уделяется интеграции тематики СКИФ в школьные курсы физики, химии, биологии и других предметов.

В рамках обучения запланированы посещения строящегося Сибирского кольцевого источника фотонов — установки класса «мегасайенс», которая станет самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. Слушатели также побывают в Томском государственном педагогическом университете и Томском политехническом университете.

Выпускной работой педагогов станут планы-конспекты уроков по тематике синхротронных исследований. Занятия проводят ведущие ученые, включая заместителя директора Института ядерной физики СО РАН Евгения Левичева.