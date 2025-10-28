В России
Опубликовано 28 октября 2025, 22:36
1 мин.

В Новосибирске началось обучение учителей на базе установки СКИФ

Педагоги изучат синхротронные технологии
В Новосибирске стартовала первая в России программа повышения квалификации для учителей естественно-научных дисциплин, посвященная синхротронным исследованиям. Обучение организовано Новосибирским государственным техническим университетом совместно с консорциумом, взаимодействующим с Центром коллективного пользования «СКИФ».
В Новосибирске началось обучение учителей на базе установки СКИФ

© Ferra.ru

Программа объемом 58 часов включает три учебных модуля, охватывающих теоретические основы синхротронных исследований и практические аспекты работы с современным оборудованием. Особое внимание уделяется интеграции тематики СКИФ в школьные курсы физики, химии, биологии и других предметов.

В рамках обучения запланированы посещения строящегося Сибирского кольцевого источника фотонов — установки класса «мегасайенс», которая станет самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. Слушатели также побывают в Томском государственном педагогическом университете и Томском политехническом университете.

Выпускной работой педагогов станут планы-конспекты уроков по тематике синхротронных исследований. Занятия проводят ведущие ученые, включая заместителя директора Института ядерной физики СО РАН Евгения Левичева.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука