В Новосибирске научили ИИ работе с тибетскими текстами

Особенность разработки — в ее ориентации на старопечатные документы XVIII—XX вв. еков, выполненные традиционным слоговым письмом. Эти материалы содержат ценную информацию по философии, медицине, истории и искусству региона. Однако многие из 70 тысяч единиц хранения в архивах находятся под угрозой исчезновения из-за физического разрушения.

Для работы системы была специально обучена нейросеть, учитывающая особенности тибетской графики. Как пояснила автор проекта Анна Мурашкина, разработка будет полезна исследователям, архивистам и библиотекарям, работающим с тибетскими текстами.

В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с Буддийским центром цифровых технологий, который занимается оцифровкой монастырских архивов. Совместная работа позволит расширить возможности сохранения тибетского письменного наследия с использованием открытых ресурсов.