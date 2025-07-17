В России
Опубликовано 17 июля 2025, 17:59
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В Новосибирске научили ИИ работе с тибетскими текстами

Система поможет сохранить древние рукописи
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали платформу для обработки документов на тибетском языке с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Система способна распознавать, оцифровывать и анализировать старинные тексты, что поможет сохранить культурное наследие Тибета.
В Новосибирске научили ИИ работе с тибетскими текстами

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Особенность разработки — в ее ориентации на старопечатные документы XVIII—XX вв. еков, выполненные традиционным слоговым письмом. Эти материалы содержат ценную информацию по философии, медицине, истории и искусству региона. Однако многие из 70 тысяч единиц хранения в архивах находятся под угрозой исчезновения из-за физического разрушения.

Для работы системы была специально обучена нейросеть, учитывающая особенности тибетской графики. Как пояснила автор проекта Анна Мурашкина, разработка будет полезна исследователям, архивистам и библиотекарям, работающим с тибетскими текстами.

В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с Буддийским центром цифровых технологий, который занимается оцифровкой монастырских архивов. Совместная работа позволит расширить возможности сохранения тибетского письменного наследия с использованием открытых ресурсов.