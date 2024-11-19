В Новосибирске открыли лабораторию экологического инжиниринга

На церемонии открытия вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что экологические вопросы сегодня неотъемлемо связаны с любыми технологическими проектами. Новая лаборатория сосредоточится на исследованиях по уменьшению выбросов парниковых газов, разработке технологий для «умных» городов и рациональном использовании ресурсов. Особое внимание будет уделено освоению Арктики с минимальным воздействием на окружающую среду.

Кроме того, лаборатория будет взаимодействовать с Климатическим центром НГУ, открытым в 2021 году. Центр занимается изучением парниковых газов, управляет карбоновым полигоном и участвует в создании карбоновых ферм на площади 20 тысяч гектаров в Новосибирской области. Также центр разрабатывает образовательные программы для повышения квалификации специалистов в области экологии.