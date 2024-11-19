В России
Опубликовано 19 ноября 2024, 12:14
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В Новосибирске открыли лабораторию экологического инжиниринга

Проекты направлены на снижение углеродного следа
В Новосибирском государственном университете (НГУ) начала работу лаборатория экологического инжиниринга и технологий декарбонизации. Ее цель — разработка решений для разумного природопользования и снижения углеродного следа. Открытие прошло в рамках деятельности Передовой инженерной школы университета.
В Новосибирске открыли лабораторию экологического инжиниринга

© Ferra.ru

На церемонии открытия вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что экологические вопросы сегодня неотъемлемо связаны с любыми технологическими проектами. Новая лаборатория сосредоточится на исследованиях по уменьшению выбросов парниковых газов, разработке технологий для «умных» городов и рациональном использовании ресурсов. Особое внимание будет уделено освоению Арктики с минимальным воздействием на окружающую среду.

Кроме того, лаборатория будет взаимодействовать с Климатическим центром НГУ, открытым в 2021 году. Центр занимается изучением парниковых газов, управляет карбоновым полигоном и участвует в создании карбоновых ферм на площади 20 тысяч гектаров в Новосибирской области. Также центр разрабатывает образовательные программы для повышения квалификации специалистов в области экологии.