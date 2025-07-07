В России
Опубликовано 07 июля 2025, 09:17
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В Новосибирске открыли лабораторию по поиску новых вирусов

Центр будет анализировать геномные данные с помощью ИИ
В Новосибирском государственном университете создали первую за Уралом лабораторию молекулярного инжиниринга, которая займется ускорением фармацевтических разработок и поиском новых вирусов. Современный центр расположится в новом кампусе вуза и объединит специалистов ведущих научных учреждений Сибири.
В Новосибирске открыли лабораторию по поиску новых вирусов

© Ferra.ru

Основное направление работы лаборатории — анализ виромов (совокупности вирусов) с применением метагеномных и биоинформационных технологий. Эти методы позволяют одновременно изучать множество участков разных геномов в различных биологических образцах. Как отметила руководитель лаборатории Елена Прокопьева, современные технологии помогут быстрее выявлять новые вирусы, в том числе на основе уже опубликованных данных.

Лаборатория будет сотрудничать с институтами СО РАН, научным центром «Вектор» и зарубежными партнерами из Китая и Казахстана. В работе планируется активно использовать искусственный интеллект для анализа геномных, транскриптомных и протеомных данных, что позволит выявлять сложные закономерности в больших массивах информации.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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