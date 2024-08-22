В новосибирске открыли лабораторию по разработке микросхем и ПО

Лаборатория, расположенная на факультете информационных технологий, будет заниматься созданием программного обеспечения для микросхем, которые используются в мобильных телефонах и сетевом оборудовании, отметили в пресс-службе.

Система на кристалле объединяет вычислительный процессор, память и графический ускоритель на одном чипе, что позволяет создавать компактные и эффективные устройства. По словам Александра Власова, руководителя лаборатории, проект направлен на обучение студентов и повышение их конкурентоспособности. YADRO предоставит оборудование и задачи, включая разработку на основе открытой модульной архитектуры RISC-V.

Студенты будут работать как на эмуляторах, так и на реальном железе, что обеспечит практическое применение полученных знаний и навыков, добавили в пресс-службе.