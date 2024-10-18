В Новосибирске открылся центр биозащиты растений

Центр объединил пять лабораторий, среди которых лаборатория биологической защиты, микробиологическая и лаборатория экологии болезней растений. В проекте активно участвуют студенты и аспиранты, что позволяет им получить опыт в реальных научных исследованиях, отметили в пресс-службе.

Центр создан в рамках программы «Приоритет-2030» и будет заниматься разработкой биоинсектицидов, которые помогут эффективно бороться с растущей угрозой насекомых-вредителей. Из-за глобального потепления активность вредителей продолжает увеличиваться, что приводит к значительным потерям урожая. Новый центр позволит находить более экологичные способы защиты растений, минимизируя использование химических средств, добавили в пресс-службе.