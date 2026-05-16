В Новосибирске получили новые соединения против болезни Паркинсона

Опубликовано 16 мая 2026, 15:23
В Новосибирске получили новые соединения против болезни ПаркинсонаРазработка основана на препарате «Проттремина»
Исследователи Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН получили новые соединения на основе препарата «Проттремина». Вещества показали активность против болезни Паркинсона. Ранее попытки модифицировать лекарство часто приводили к потере эффекта. На этот раз ученым удалось не только сохранить свойства, но и повысить эффективность у некоторых образцов, пишет ТАСС.
Соединения испытали на мышах, у которых болезнь вызвали искусственно с помощью токсина. Два из трех веществ улучшили двигательную активность мышей. Третье соединение помогло лучше справляться с тестами на координацию. По результатам экспериментов действие новых молекул оказалось сопоставимо или даже выше, чем у исходной «Проттремины» и препарата «Леводопа», который считается золотым стандартом терапии.
Ранее «Проттремина» успешно прошла доклинические исследования и первую фазу клинических испытаний.