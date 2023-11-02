В Новосибирске построят центр экопромышленного парка

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на территории парка будет создана основная инфраструктура, включая сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжение. В здании центра будут размещены офисные и лабораторно-производственные помещения, а также конгрессно-выставочная зона, доступная для резидентов экопромышленного парка.