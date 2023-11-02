В Новосибирске построят центр экопромышленного парка

В Новосибирске построят центр экопромышленного паркаРезиденты планируют получать вторичных строительных материалов
В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) рассказали, что под Новосибирском началось строительство научно-технического центра в рамках создания экопромышленного парка, который является частью федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", сообщает ТАСС.
© Ferra.ru
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на территории парка будет создана основная инфраструктура, включая сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжение. В здании центра будут размещены офисные и лабораторно-производственные помещения, а также конгрессно-выставочная зона, доступная для резидентов экопромышленного парка.
Резиденты планируют создать в экопромышленном парке производства по утилизации более 500 тыс. тонн вторичных ресурсов в год. В том числе планируется создание объектов по утилизации отходов стекла, отходов строительства и сноса с получением вторичных строительных материалов, органических отходов с производством органических удобрений.