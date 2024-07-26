В Новосибирске построят крупнейшую в стране киностудию с технологиями VR

Новая студия, названная «Фабрика научного кино», будет занимать площадь почти 1 тысячу квадратных метров и станет первой в России по размерам и технологическим возможностям. Здание студии будет иметь форму цилиндра высотой 30 метров, половина боковой поверхности которого будет покрыта огромным экраном, отметил Верховод.

Этот экран будет использоваться для создания динамических декораций, что позволит снимать фильмы с любым фоном, будь то Луна, Марс или другие фантастические локации. Технология синхронизации изображения с камерой позволит создавать уникальные визуальные эффекты, добавил гендиректор новосибирского технопарка.

Стоимость оборудования для студии составляет около 280 миллионов рублей.