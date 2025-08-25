В Новосибирске построят станцию для изучения ядов и вирусов

СКИФ является источником синхротронного излучения четвертого поколения и позволит ученым получать точные данные о структуре различных веществ. Новая станция будет использовать метод рентгеноструктурного анализа для исследования кристаллов биополимеров при разных температурах.

Одним из ключевых направлений работы станции станет изучение змеиных ядов, которые содержат кардиотоксины. Эти белки, содержащиеся в яде кобр и других опасных змей, могут использоваться при разработке противораковых препаратов и других лекарственных средств.

Также станция будет заниматься исследованием светочувствительных белков родопсинов. Эти работы могут помочь в создании методов лечения неврологических заболеваний, таких как эпилепсия и болезнь Паркинсона, а также способствовать развитию нейропротезирования.

Проект станции разработан совместно с учеными Московского физико-технического института.