В Новосибирске появилась лаборатория для изучения восстановления после инсульта

Старший научный сотрудник МТЦ СО РАН, глава лаборатории Юлия Станкевич отметила, что в рамках проекта исследуется около 150 пациентов. На основе данных МРТ ученые намерены определить, какие пациенты имеют лучшие перспективы для реабилитации. Это позволит более эффективно планировать лечение и реабилитацию.

Исследование продлится три года и включает три этапа МРТ-обследований каждого пациента. Помимо структурного и функционального МРТ, будет изучаться объем кровотока и применяться неврологические шкалы оценки. Грант Минобрнауки РФ позволит приобрести новое программное обеспечение для анализа данных, что обеспечит более точные результаты, добавила Станкевич.

Цель лаборатории — не только научные открытия, но и привлечение молодых специалистов к исследованиям, а также публикация статей в престижных научных журналах.