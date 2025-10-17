В Новосибирске появилось высокотехнологичное отделение реабилитации

Опубликовано 17 октября 2025, 20:361 мин.
В Новосибирске появилось высокотехнологичное отделение реабилитацииВ больнице установили более 200 единиц современного оборудования
В Новосибирске начало работу новое отделение медицинской реабилитации травматолого-ортопедического профиля. Оно оснащено современным оборудованием, включающим более 200 различных аппаратов и устройств для восстановительного лечения. Отделение открылось на базе городской клинической больницы № 25.
В отделении установлены системы вертикализации пациентов, механоаппараты для разработки суставов, тренажеры различных типов и стабилоплатформы с биологической обратной связью. Также применяются технологии виртуальной реальности, экзоскелеты и специализированная физиотерапевтическая аппаратура, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
По словам главного врача больницы Сергея Астракова, по уровню технического оснащения новое отделение входит в число лучших в стране. Сюда направляют пациентов, перенесших операции на суставах или сложные скелетные травмы, для прохождения второго этапа реабилитации.