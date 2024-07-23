В Новосибирске появился центр по демонстрации технологий ИИ

Центр создан для того, чтобы посетители могли познакомиться с возможностями ИИ и увидеть, как он улучшает жизнь. По словам и.о. директора исследовательского центра по ИИ Александра Люлько, цель центра — дать возможность «почувствовать» и «потрогать» инновации.

В центре можно увидеть информационную модель нового кампуса НГУ, системы контроля качества воздуха, а также программы для дистанционного обследования зрения и видеодетекторы. Кроме того, представлены квадрокоптер «Журавель» и разработки для проверки знаний русского языка у иностранных студентов, отметили в пресс-службе.