В Новосибирске появился центр по демонстрации технологий ИИ

Опубликовано 23 июля 2024, 21:10
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В Новосибирске появился центр по демонстрации технологий ИИУже представлены 15 разработок
В Новосибирском государственном университете (НГУ) начал работу Демонстрационный центр новых технологий, который будет представлять достижения в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает пресс-служба университета, в центре уже представлены 15 разработок, и этот список будет регулярно обновляться.
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Центр создан для того, чтобы посетители могли познакомиться с возможностями ИИ и увидеть, как он улучшает жизнь. По словам и.о. директора исследовательского центра по ИИ Александра Люлько, цель центра — дать возможность «почувствовать» и «потрогать» инновации.
В центре можно увидеть информационную модель нового кампуса НГУ, системы контроля качества воздуха, а также программы для дистанционного обследования зрения и видеодетекторы. Кроме того, представлены квадрокоптер «Журавель» и разработки для проверки знаний русского языка у иностранных студентов, отметили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева