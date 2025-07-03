В Новосибирске появится инжиниринговый центр за 2,5 млрд рублей

Опубликовано 03 июля 2025, 20:431 мин.
В Новосибирске появится инжиниринговый центр за 2,5 млрд рублейОбъект будет тестировать двигатели и атомные технологии
Институт теплофизики Сибирского отделения РАН приступил к созданию специализированного инжинирингового центра стоимостью 2−2,5 миллиарда рублей. Новый комплекс разместится на территории института в Новосибирске и будет оснащен стендами для испытаний камер сгорания двигателей и тепловыделяющих сборок для атомных реакторов.
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Финансирование проекта частично обеспечено грантом в 1 миллиард рублей, рассчитанным на шесть лет. В этот период ученые займутся разработкой новых технологий для газотурбинных установок, атомных реакторов малой и средней мощности, а также мощных плазмотронов для переработки минерального сырья.
Основными промышленными партнерами института стали «Росатом» и Объединенная двигателестроительная корпорация. Особое внимание будет уделено созданию энергетических решений для арктических регионов, где требуются компактные и эффективные атомные станции.