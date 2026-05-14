В Новосибирске представили российский ПО для удаленного доступа

Фреймворк RAGU разработал новосибирский исследователь Иван Бондаренко. Для построения графов знаний система использует модель на 600 млн параметров, тогда как в GraphRAG от Microsoft применяется модель на 32 млрд параметров. Также была представлена языковая модель Meno-Lite на 7 млрд параметров. Разработчики заявляют о высокой скорости работы и снижении затрат при использовании малых моделей.

Сервис RuDesktop создан компанией ООО «Передовые технологии». ПО поддерживает разные операционные системы, включая российские, и предназначено для централизованного удаленного управления инфраструктурой. Решение рассматривается как альтернатива AnyDesk, TeamViewer и Microsoft System Center Configuration Manager.