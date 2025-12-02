В Новосибирске проведут эксперимент с клетками для лечения аритмии

Целью исследования является проверка эффективности клеток, которые в будущем могут лечить аритмию без имплантации традиционного кардиостимулятора. Пейсмекеры, выращенные из стволовых клеток пациента, должны генерировать естественный ритм сердечных сокращений.

Эксперимент пройдет на животной модели. Изолированный комплекс позволяет исключить влияние центральной нервной системы и других факторов, что даст точную оценку работы именно пересаженных клеток. В основе метода лежит ранее разработанная технология аутоперфузии для сохранения жизнеспособности органов.

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда и продлятся до конца 2028 года.