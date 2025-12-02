В Новосибирске проведут эксперимент с клетками для лечения аритмии

Опубликовано 02 декабря 2025, 16:581 мин.
В Новосибирске проведут эксперимент с клетками для лечения аритмииУченые испытают пейсмекеры на изолированном сердце и лёгких
Ученые Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина проведут эксперимент по изучению клеток-водителей ритма сердца. Клетки-пейсмекеры будут помещены на изолированный сердечно-легочный комплекс, находящийся в состоянии искусственной консервации.
Целью исследования является проверка эффективности клеток, которые в будущем могут лечить аритмию без имплантации традиционного кардиостимулятора. Пейсмекеры, выращенные из стволовых клеток пациента, должны генерировать естественный ритм сердечных сокращений.
Эксперимент пройдет на животной модели. Изолированный комплекс позволяет исключить влияние центральной нервной системы и других факторов, что даст точную оценку работы именно пересаженных клеток. В основе метода лежит ранее разработанная технология аутоперфузии для сохранения жизнеспособности органов.
Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда и продлятся до конца 2028 года.