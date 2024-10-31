Опубликовано 31 октября 2024, 18:471 мин.
В Новосибирске проведут испытания нового беспилотника «Сарма»Для агротехники и мониторинга
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) готовит к летным испытаниям новый беспилотный летательный аппарат «Сарма». Разработанный университетом дрон будет использоваться для агротехнических работ, доставки грузов и длительного мониторинга. Об этом на форуме «Золотая долина» сообщил кандидат технических наук Денис Котин, доцент НГТУ.
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Беспилотник «Сарма» оснащен гибридным авиадвигателем, созданным в НГТУ. Он предназначен для сельского хозяйства и экологического мониторинга. В настоящее время «Сарма» проходит сертификацию, что необходимо перед началом летных испытаний, отметил Котин.
Кроме того, НГТУ представил новый беспилотник с вертикальным взлетом, сочетающий функции монокрыла и мультикоптера. Этот аппарат уже применяется для диагностики линий электропередач в Томской области. Первые испытательные полеты состоялись в октябре и показали успешные результаты.