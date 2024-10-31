В Новосибирске проведут испытания нового беспилотника «Сарма»

Беспилотник «Сарма» оснащен гибридным авиадвигателем, созданным в НГТУ. Он предназначен для сельского хозяйства и экологического мониторинга. В настоящее время «Сарма» проходит сертификацию, что необходимо перед началом летных испытаний, отметил Котин.

Кроме того, НГТУ представил новый беспилотник с вертикальным взлетом, сочетающий функции монокрыла и мультикоптера. Этот аппарат уже применяется для диагностики линий электропередач в Томской области. Первые испытательные полеты состоялись в октябре и показали успешные результаты.