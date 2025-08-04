В Новосибирске провели первую операцию с российским протезом ноги

Первым пациентом стал 36-летний житель Новосибирска Александр, у которого после травмы обнаружили опухоль бедренной кости. Такое заболевание без лечения приводит к разрушению костной ткани и инвалидности. Хирурги удалили поражённый участок и сразу установили протез, что позволит сохранить подвижность.

Главное преимущество новой конструкции — модульность. Во время операции врачи могут менять компоненты протеза, подстраивая его под индивидуальные анатомические особенности пациента. Это повышает точность восстановления удалённого сегмента кости.

Как отметил хирург-онколог Александр Жеравин, качество российского протеза соответствует лучшим зарубежным образцам. После ухода международных производителей с рынка такие операции стали проводить реже — сейчас в стране выполняют около 700 вмешательств в год при потребности в 2000.

Производство, включая изготовление модулей, стерилизацию и упаковку, полностью локализовано в Новосибирске. Технология готова к массовому применению, что позволит сократить число пациентов, вынужденных ехать на лечение за границу. Сейчас первый прооперированный пациент проходит реабилитацию и уже может передвигаться с костылями.