В Новосибирске разработали алгоритм для точного прогнозирования уровня глюкозы

Опубликовано 15 ноября 2024, 13:071 мин.
В Новосибирске разработали алгоритм для точного прогнозирования уровня глюкозыС помощью ИИ
В пресс-службе НИИ клинической и экспериментальной лимфологии сообщили, что ученые из Новосибирска разработали алгоритм на основе машинного обучения, который помогает более точно прогнозировать уровень глюкозы у пациентов с диабетом. Этот подход позволит в будущем более точно дозировать инсулин, что значительно улучшит качество жизни диабетиков.
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Алгоритм, разработанный совместно с Институтом математики им. Соболева СО РАН, анализирует данные, полученные с устройств непрерывного мониторинга глюкозы. Он определяет, какой вариант динамики уровня глюкозы наблюдается у конкретного пациента, и строит прогноз, основываясь на накопленных данных. Это позволяет более точно предсказать изменения уровня глюкозы и адаптировать лечение.
Кроме того, специалисты создали систему поддержки принятия врачебных решений. Эта интерактивная система запрашивает у врача данные о пациенте и результаты мониторинга глюкозы, а затем предоставляет рекомендации по коррекции состояния. Такая система значительно упростит работу врачей и повысит точность диагностики и лечения.