В Новосибирске разработали алгоритм для точного прогнозирования уровня глюкозы

Алгоритм, разработанный совместно с Институтом математики им. Соболева СО РАН, анализирует данные, полученные с устройств непрерывного мониторинга глюкозы. Он определяет, какой вариант динамики уровня глюкозы наблюдается у конкретного пациента, и строит прогноз, основываясь на накопленных данных. Это позволяет более точно предсказать изменения уровня глюкозы и адаптировать лечение.

Кроме того, специалисты создали систему поддержки принятия врачебных решений. Эта интерактивная система запрашивает у врача данные о пациенте и результаты мониторинга глюкозы, а затем предоставляет рекомендации по коррекции состояния. Такая система значительно упростит работу врачей и повысит точность диагностики и лечения.