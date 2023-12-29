В Новосибирске разработали БПЛА для работы в условиях Арктики

В Новосибирске разработали БПЛА для работы в условиях АрктикиОн может работать при минус 60 градусов
В Новосибирске разработали инновационный БПЛА для работы в суровых условиях Арктики. Изготовленный из низкотемпературных полимеров, ранее неиспользованных в авиации, он способен функционировать при минус 60 градусов.
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Генеральный директор конструкторского бюро «ОКБ» Константин Корюкин подчеркнул, что этот беспилотник уникален: способен взлетать с неподготовленных площадок и работать без специального стартового комплекса. С его помощью планируется мониторинг газопроводов и в будущем — доставка грузов в Заполярье.
Аппарат способен подниматься на высоту до 6 тысяч метров, развивать скорость до 215 км/ч и перевозить до 13,5 кг груза. Кроме того, беспилотник может использоваться для поиска людей, контроля лесных пожаров и даже для доставки почты в отдаленные регионы.
Предсерийный образец уже создан, а производство запланировано на начало следующего года. Проект обсуждается для запуска производства в нескольких регионах Сибирского федерального округа и Белоруссии.