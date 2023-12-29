В Новосибирске разработали БПЛА для работы в условиях Арктики

Генеральный директор конструкторского бюро «ОКБ» Константин Корюкин подчеркнул, что этот беспилотник уникален: способен взлетать с неподготовленных площадок и работать без специального стартового комплекса. С его помощью планируется мониторинг газопроводов и в будущем — доставка грузов в Заполярье.

Аппарат способен подниматься на высоту до 6 тысяч метров, развивать скорость до 215 км/ч и перевозить до 13,5 кг груза. Кроме того, беспилотник может использоваться для поиска людей, контроля лесных пожаров и даже для доставки почты в отдаленные регионы.

Предсерийный образец уже создан, а производство запланировано на начало следующего года. Проект обсуждается для запуска производства в нескольких регионах Сибирского федерального округа и Белоруссии.