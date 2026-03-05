В Новосибирске разработали ИИ-сервис для создания аудиокниг из научных текстов

Технология извлекает текст из файлов PDF, затем проводит предварительную обработку и формирует аудиоверсию. По данным разработчиков, скорость конвертации текста в звук примерно в 16 раз выше, чем при чтении человеком. На создание одной аудиокниги требуется около 30 минут процессорного времени.

Проект основан на разработках Центра искусственного интеллекта НГУ и работает на базе фреймворка «Каппа». Эта платформа применяется для управления датасетами и моделями искусственного интеллекта, их тестирования и оценки перед внедрением, отметили в пресс-службе.

Сейчас сервис проходит апробацию. Уже озвучено около 100 книг. В планах перевести в аудиоформат примерно 7 тысяч изданий из электронной библиотеки университета.