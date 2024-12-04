В Новосибирске разработали кардиограф с Bluetooth для спортсменов

Новый кардиограф от НГТУ оснащен трехконтактной системой и модулем Bluetooth 4.0, что обеспечивает стабильную и быструю передачу данных на большие расстояния. Разработчик устройства, Ярослав Скоробогатов, отметил, что в будущем планируется внедрение искусственного интеллекта, что позволит устройству мгновенно реагировать на малейшие изменения в сердечном ритме, улучшая эффективность тренировок.

Команда разработчиков уверена, что новый кардиограф будет востребован не только среди любителей спорта, но и врачами для реабилитации пациентов через лечебную физкультуру. Устройство уже получило положительные отзывы в рамках акселерационной программы НГТУ и государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ».

По словам разработчиков, новая версия кардиографа будет готова примерно через полтора года.