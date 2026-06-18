В Новосибирске разработали метод восстановления связки за одну операцию

Опубликовано 18 июня 2026, 18:311 мин.
В Новосибирске разработали метод восстановления связки за одну операциюНовый подход сокращает этапы лечения
Ученые Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна создали метод восстановления передней крестообразной связки коленного сустава, который в некоторых случаях позволяет объединить два этапа лечения в один, пишет ТАСС.
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По словам травматолога-ортопеда института, кандидат медицинских наук Антона Гофера, после повторных разрывов связки пациентам часто требуется сначала восстановить костные каналы, а затем проводить новую реконструкцию. Разработка предлагает одновременно заполнить поврежденные участки кости трансплантатами и установить новую связку из сухожилия пациента.
Метод уже проверили на двух пациентах, которым первые операции проводили 5 и 7 лет назад. Во время вмешательства врачи очистили старые каналы, восстановили костную ткань и закрепили новую связку. Через год у пациентов исчезли боли и нестабильность сустава, а функции колена восстановились. Гофер отметил, что технология может сократить сроки реабилитации и уменьшить число операций.