В Новосибирске разработали метод восстановления связки за одну операцию

По словам травматолога-ортопеда института, кандидат медицинских наук Антона Гофера, после повторных разрывов связки пациентам часто требуется сначала восстановить костные каналы, а затем проводить новую реконструкцию. Разработка предлагает одновременно заполнить поврежденные участки кости трансплантатами и установить новую связку из сухожилия пациента.

Метод уже проверили на двух пациентах, которым первые операции проводили 5 и 7 лет назад. Во время вмешательства врачи очистили старые каналы, восстановили костную ткань и закрепили новую связку. Через год у пациентов исчезли боли и нестабильность сустава, а функции колена восстановились. Гофер отметил, что технология может сократить сроки реабилитации и уменьшить число операций.