В Новосибирске разработали новый блок регулирования напряжения для авиации

Разработка выполнялась в рамках программы «Приоритет 2030» и представляет собой интеллектуальный полупроводниковый регулятор. Устройство стабилизирует напряжение в бортовой сети летательных аппаратов, предотвращая скачки, короткие замыкания, обрывы фаз и другие аварийные ситуации. Оно также передает данные в информационную бортовую сеть, включая запись информации в черный ящик.

По словам заместителя директора Института силовой электроники НГТУ Максима Жаркова, новый блок уменьшен в 2,5 раза по массе и габаритам, а сборка ускорена на 50%. Устройство способно работать с генераторами мощностью от 16 до 250 кВт, что делает его универсальным решением как для гражданской, так и для военной авиации.

Основой инновации стали отечественные кристаллы SiC-транзисторов (карбид кремния), а также цифровое управление. Блок подходит для использования на самолетах российского производства, вертолетах, а в перспективе — на зарубежных судах Boeing и Airbus.