В Новосибирске разработали прибор для обнаружения дефектов в материалах

Суть прибора заключается в использовании терагерцовых волн и изменении поляризации отраженного излучения для определения толщины и однородности покрытия материала. Он оснащен специальными высокоэффективными компактными элементами из искусственных материалов с необычными оптическими свойствами, что позволяет ему обнаруживать дефекты на материале.

Проведенные испытания на композитных материалах, используемых для конструкции корпусов самолетов и других летательных аппаратов, показали высокую эффективность прибора. С его помощью удалось выявить приповерхностные дефекты на ранних стадиях их образования, что позволяет оперативно принимать меры по исправлению проблем.