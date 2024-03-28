В Новосибирске разработали прибор для обнаружения дефектов в материалах

Опубликовано 28 марта 2024, 19:50
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В Новосибирске разработали прибор для обнаружения дефектов в материалахС помощью излучения
Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) в сотрудничества с коллегами из Аналитического и технологического исследовательского центра и Института физики полупроводников разработали новый высокоточный прибор, способный обнаруживать дефекты в непрозрачных материалах без необходимости физического контакта с ними.
Суть прибора заключается в использовании терагерцовых волн и изменении поляризации отраженного излучения для определения толщины и однородности покрытия материала. Он оснащен специальными высокоэффективными компактными элементами из искусственных материалов с необычными оптическими свойствами, что позволяет ему обнаруживать дефекты на материале.
Проведенные испытания на композитных материалах, используемых для конструкции корпусов самолетов и других летательных аппаратов, показали высокую эффективность прибора. С его помощью удалось выявить приповерхностные дефекты на ранних стадиях их образования, что позволяет оперативно принимать меры по исправлению проблем.