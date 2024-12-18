В Новосибирске разработали приложение для создания туристических групп

Ключевая особенность приложения — уникальный фильтр, который позволяет быстро подбирать попутчиков по дате поездки и месту назначения. Эта функция делает процесс поиска точным и удобным, обещая превзойти как российские, так и зарубежные аналоги.

Программа также оснащена функцией Trip-Offer. Она предлагает пользователям мгновенные варианты для совместного путешествия, что особенно полезно для тех, кто ценит оперативность. Дополнительные возможности включают верификацию аккаунтов и функцию блокировки, обеспечивая безопасность и комфорт при использовании.

Разработчики сделали акцент на живом общении: встроенный чат позволяет пользователям сразу обсуждать детали поездки.