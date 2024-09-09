В Новосибирске разработали систему для угольных котлов на основе ИИ

Система включает в себя вихревую горелку с плазменными воспламенителями, контрольно-измерительное оборудование и датчики управления, а также нейросетевой алгоритм. На ТЭЦ-3 уже проведены тестовые пуски котла без использования растопочного мазута, что позволило уменьшить энергозатраты на 2−3% и снизить тарифы на энергию.

Преимущества новой технологии включают стабильное сжигание, что снижает выбросы и повышает эффективность работы котла. Нейросети также минимизируют риск ошибок и аварий, связанный с человеческим фактором. В будущем планируется разработка систем для газовых и жидкотопливных котлов.