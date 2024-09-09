В Новосибирске разработали систему для угольных котлов на основе ИИ

Опубликовано 09 сентября 2024, 12:321 мин.
В Новосибирске разработали систему для угольных котлов на основе ИИНовая технология уменьшит выбросы и повысит эффективность
В Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали автоматическую систему инициирования и поддержания горения пылеугольных котлов на основе нейросетей. Эта технология, которая сейчас тестируется на новосибирской ТЭЦ-3, обещает значительное улучшение работы угольных электростанций и снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.
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Система включает в себя вихревую горелку с плазменными воспламенителями, контрольно-измерительное оборудование и датчики управления, а также нейросетевой алгоритм. На ТЭЦ-3 уже проведены тестовые пуски котла без использования растопочного мазута, что позволило уменьшить энергозатраты на 2−3% и снизить тарифы на энергию.
Преимущества новой технологии включают стабильное сжигание, что снижает выбросы и повышает эффективность работы котла. Нейросети также минимизируют риск ошибок и аварий, связанный с человеческим фактором. В будущем планируется разработка систем для газовых и жидкотопливных котлов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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