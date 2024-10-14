В Новосибирске разработали технологию борьбы с обледенением ветрогенераторов

Супергидрофобные покрытия, отталкивающие капли воды, предотвращают образование наледи на лопастях. Исследователи предлагают наносить эти покрытия на лопасти, а также использовать импульсную подачу воздуха из внутреннего объема лопасти через небольшие отверстия. Это позволяет эффективно сбрасывать ледяные наросты.

Для реализации технологии ученые внедрили устройство для повышения давления и электромагнитный клапан, создающий импульсный воздушный поток. Эксперименты показали, что новая система позволяет снизить скорость нарастания льда на лопастях в десять раз.

Обледенение лопастей значительно влияет на эффективность и безопасность работы ветрогенераторов, снижая их аэродинамические характеристики и способность преобразовывать энергию ветра в электричество.