В Новосибирске разработали утилиты для защиты отечественной ОС

Хакеры все чаще используют не только вирусы и трояны, но и методы социальной инженерии. Это означает, что злоумышленники обманывают пользователей, заставляя их скачивать вредоносные файлы или переходить по опасным ссылкам. Для борьбы с такими угрозами нужны специальные программы, которые могут собирать цифровые свидетельства о кибератаках. До недавнего времени для российской ОС Linux таких утилит не существовало, отметили в пресс-службе.

По словам руководителя молодежной лаборатории Ивана Никрошкина, в разработанном наборе утилит предусмотрены механизмы для получения максимального объема информации из зараженной системы. Утилиты собирают не только стандартные данные, такие как образы и дампы, но и информацию из встроенных систем защиты, что позволяет улучшить качество расследования инцидентов.

Также Никрошкин отметил, что задачи по защите информационных систем будут решаться по мере появления новых вызовов. Для этого в НГТУ будут разрабатывать дополнительные утилиты.