В Новосибирске разработан заземлитель нового поколения для защиты оборудования

Опубликовано 15 августа 2024, 16:02
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В Новосибирске разработан заземлитель нового поколения для защиты оборудованияУстройство для выйдет на рынок в 2025 году
В Новосибирске разработан заземлитель нового поколения. По словам автора проекта Валерия Польянова, устройство, которое выйдет на рынок весной 2025 года, превосходит как отечественные, так и зарубежные аналоги по своим техническим характеристикам.
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Современное промышленное оборудование требует высокой точности в заземлении. Ошибки в этом процессе могут привести к значительным простоям и финансовым потерям. Новое устройство решает эту проблему с помощью инновационной схемы соединения электродов. В отличие от существующих механически соединяемых аналогов, новый заземлитель использует штыри и узлы, которые можно установить непосредственно на объекте без сварочных работ, отметил Польянов.
Разработчики утверждают, что их устройство не только дешевле, но и эффективнее существующих решений. Оно позволяет достигать необходимого сопротивления заземления, что критично для безопасности и надежности работы в обрабатывающей промышленности и электроэнергетике.