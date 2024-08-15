В Новосибирске разработан заземлитель нового поколения для защиты оборудования

Современное промышленное оборудование требует высокой точности в заземлении. Ошибки в этом процессе могут привести к значительным простоям и финансовым потерям. Новое устройство решает эту проблему с помощью инновационной схемы соединения электродов. В отличие от существующих механически соединяемых аналогов, новый заземлитель использует штыри и узлы, которые можно установить непосредственно на объекте без сварочных работ, отметил Польянов.

Разработчики утверждают, что их устройство не только дешевле, но и эффективнее существующих решений. Оно позволяет достигать необходимого сопротивления заземления, что критично для безопасности и надежности работы в обрабатывающей промышленности и электроэнергетике.