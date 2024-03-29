В Новосибирске разработают новый электрон-позитронный коллайдер

Новый коллайдер, предварительно названный ВЭПП-6, представляет собой ключевой шаг в развитии физики высоких энергий в России. Он позволит проводить эксперименты с частицами на энергиях от 1 до 2,2 гигаэлектрон-вольт, что ранее не было реализовано в мире.

Основными задачами нового коллайдера будут исследования в области сильного взаимодействия, ответственного за связь частиц в атомном ядре, а также поиск экзотических форм материи.

Одним из главных преимуществ нового проекта является его низкая стоимость и быстрая реализация, благодаря использованию собственной инфраструктуры. Кроме того, коллайдер сможет удовлетворить потребности ученых в области высоких энергий на протяжении ближайших 20 лет.