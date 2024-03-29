В Новосибирске разработают новый электрон-позитронный коллайдер

Опубликовано 29 марта 2024, 21:34
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В Новосибирске разработают новый электрон-позитронный коллайдерПроект реализуют в течение трех лет
Ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук начали проектировать совершенно новый тип электрон-позитронного коллайдера. Этот проект, планируемый к реализации в течение трех лет, открывает новые перспективы в области фундаментальных исследований элементарных частиц.
Новый коллайдер, предварительно названный ВЭПП-6, представляет собой ключевой шаг в развитии физики высоких энергий в России. Он позволит проводить эксперименты с частицами на энергиях от 1 до 2,2 гигаэлектрон-вольт, что ранее не было реализовано в мире.
Основными задачами нового коллайдера будут исследования в области сильного взаимодействия, ответственного за связь частиц в атомном ядре, а также поиск экзотических форм материи.
Одним из главных преимуществ нового проекта является его низкая стоимость и быстрая реализация, благодаря использованию собственной инфраструктуры. Кроме того, коллайдер сможет удовлетворить потребности ученых в области высоких энергий на протяжении ближайших 20 лет.