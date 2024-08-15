В Новосибирске создадут беспилотники нового поколения с ИИ-навигацией

БПЛА «Журавль» представляют собой часть платформы дронов, разрабатываемой в НГУ. Эти аппараты оснащены искусственным интеллектом, который позволяет им использовать машинное зрение и алгоритмы распознавания объектов для построения траектории полета. Благодаря этому, дрон сможет эффективно работать даже при нестабильном сигнале спутниковой навигации, отметил директор ИИР НГУ Алексей Окунев.

В ИИР НГУ ставят перед собой цель не просто создать отдельные модели дронов, а разработать универсальную платформу, на базе которой можно будет создавать разнообразные дроновые решения. Основное внимание уделяется программному обеспечению, которое позволяет беспилотникам адаптироваться к различным условиям и эффективно выполнять задачи без зависимости от GPS.