В Новосибирске создадут центр для разработки «умных» дронов

Опубликовано 20 декабря 2024, 20:101 мин.
В Новосибирске создадут центр для разработки «умных» дроновС внедрением ИИ
Новосибирский государственный университет (НГУ) анонсировал обновление своего стратегического проекта «Цифровое будущее» в 2025 году. Новый этап работы будет называться «Умные дроны и промышленный ИИ» и сосредоточится на создании центра, который займется подготовкой специалистов, исследованиями и внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотного транспорта и автоматизации производства.
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Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук, сообщил, что проект будет активно развиваться в ближайшие годы. Он отметил, что университет сосредоточится на таких передовых направлениях, как искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение, а также медицинские и биотехнологии, синхротрон-нейтронные исследования, космическое приборостроение и разработки для нефтегазовой отрасли. По этим направлениям уже действуют специализированные лаборатории и научные центры.
В рамках обновленного проекта НГУ также планирует запустить новые лаборатории, которые будут работать на базе инфраструктуры нового кампуса университета.