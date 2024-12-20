В Новосибирске создадут центр для разработки «умных» дронов

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук, сообщил, что проект будет активно развиваться в ближайшие годы. Он отметил, что университет сосредоточится на таких передовых направлениях, как искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение, а также медицинские и биотехнологии, синхротрон-нейтронные исследования, космическое приборостроение и разработки для нефтегазовой отрасли. По этим направлениям уже действуют специализированные лаборатории и научные центры.

В рамках обновленного проекта НГУ также планирует запустить новые лаборатории, которые будут работать на базе инфраструктуры нового кампуса университета.