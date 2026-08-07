В России
Опубликовано 07 августа 2026, 12:16
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В Новосибирске создадут генетический тест для подбора антидепрессантов

Панель будет учитывать до 20 маркеров
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые приступили к разработке диагностической панели для персонализированного подбора антидепрессантов. Завершить создание теста планируется к осени 2027 года. Ожидается, что он поможет сократить время выбора терапии и уменьшить количество неэффективных назначений.
В Новосибирске создадут генетический тест для подбора антидепрессантов

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Основой разработки станет полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени. Панель будет анализировать до 20 генетических маркеров, включая точковые мутации в генах, влияющих на метаболизм лекарственных препаратов. После создания ее смогут использовать лаборатории для исследования ДНК пациентов.

В университете отмечают, что существующие решения обычно оценивают один или два маркера. Новый мультиплексный подход должен повысить точность рекомендаций. Проект поддержан Фондом содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» федерального проекта «Технологии», отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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