В Новосибирске создадут генетический тест для подбора антидепрессантов

Основой разработки станет полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени. Панель будет анализировать до 20 генетических маркеров, включая точковые мутации в генах, влияющих на метаболизм лекарственных препаратов. После создания ее смогут использовать лаборатории для исследования ДНК пациентов.

В университете отмечают, что существующие решения обычно оценивают один или два маркера. Новый мультиплексный подход должен повысить точность рекомендаций. Проект поддержан Фондом содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» федерального проекта «Технологии», отметили в пресс-службе.