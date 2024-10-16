В Новосибирске создадут ИИ-систему видеоаналитики для школ

Директор Центра взаимодействия с органами власти НГУ Александр Люлько сообщил, что система включает 17 детекторов, разработанных по заказу «Ростелекома». Они способны анализировать поведение людей и предупреждать экстренные службы о возможных угрозах, таких как проникновение агрессивного человека или драки.

Основой работы системы является машинное обучение, позволяющее распознавать агрессивные действия. Директор Высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев уточнил, что система будет обучена на видео и фотоизображениях для определения опасного поведения.

По словам Люлько, система сможет самостоятельно оповещать службы безопасности, что повысит уровень защиты учебных заведений. В рамках форума также будут представлены разработки в области медицинских технологий и космического приборостроения, что подчеркнет важность взаимодействия университета с индустриальными партнерами.