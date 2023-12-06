В Новосибирске создадут комплекс для обработки генетических данных

Планируется создать цифровую платформу "Биоинформатика и системная компьютерная биология", которая будет объединять методы анализа геномной информации с математическими методами для исследований в области живых систем.

Проект, который будет реализовываться с 2023 по 2027 год, нацелен на использование нового поколения методов биоинформатики и системной компьютерной биологии. Он также предусматривает применение искусственного интеллекта для сложного анализа и интеграции множества программных продуктов и баз данных. Создание такого комплекса будет способствовать как фундаментальным, так и прикладным исследованиям в различных областях наук о жизни.