В Новосибирске создадут приложение для интровертов

Опубликовано 22 марта 2026, 22:471 мин.
В Новосибирске создадут приложение для интровертовСервис «Тихий угол»
Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ занимаются разработкой мобильного приложения «Тихий угол». Оно предназначено для тех, кто ищет спокойные места для работы, учебы или отдыха вдали от городского шума.
Как рассказал первокурсник Дмитрий Зубков, сервис позволит выбирать локации по нескольким критериям: уровню шума, доступности и проходимости. Пользователи смогут бронировать понравившееся место на определенные дату и время, ориентируясь на рейтинги и отзывы.
На первых этапах за бронирование будет взиматься небольшой процент, в дальнейшем планируется ввести платные подписки. Разработчики намерены начать сотрудничество с заведениями рядом с вузами, так как студенты особенно нуждаются в тихих пространствах.
В перспективе приложение должно стать единой цифровой экосистемой. Пользователи смогут бронировать места даже в тех заведениях, у которых нет собственных онлайн-сервисов для записи, отметил Зубков.