В Новосибирске создадут систему управления протезами через сигналы тела

Новый подход предполагает увеличение количества каналов до 6−18, а также добавление данных электроэнцефалографии. Система будет объединять сигналы ЭМГ и ЭЭГ, учитывая не только факт напряжения мышц, но и его силу. Это позволит протезу выполнять промежуточные движения, например, неполное сгибание пальцев.

Устройство состоит из шапочки с сухими электродами для снятия сигналов мозга и эластичного браслета с датчиками на руке. Данные по беспроводным каналам передаются на вычислительный модуль, а оттуда на протез. Для очистки сигналов от шумов используют методы машинного обучения, отметили в пресс-службе.