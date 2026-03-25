В Новосибирске создадут систему управления протезами через сигналы тела

Опубликовано 25 марта 2026, 22:031 мин.
В Новосибирске создадут систему управления протезами через сигналы телаРазработка объединит ЭМГ и ЭЭГ
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза начали разработку системы считывания сигналов тела для управления протезами рук. Прототип планируют представить в 2028—2029 годах. Современные коммерческие протезы используют всего два канала электромиографии, считывая напряжение мышц-антагонистов для сгибания и разгибания. Это позволяет выполнять только полные действия.
Новый подход предполагает увеличение количества каналов до 6−18, а также добавление данных электроэнцефалографии. Система будет объединять сигналы ЭМГ и ЭЭГ, учитывая не только факт напряжения мышц, но и его силу. Это позволит протезу выполнять промежуточные движения, например, неполное сгибание пальцев.
Устройство состоит из шапочки с сухими электродами для снятия сигналов мозга и эластичного браслета с датчиками на руке. Данные по беспроводным каналам передаются на вычислительный модуль, а оттуда на протез. Для очистки сигналов от шумов используют методы машинного обучения, отметили в пресс-службе.