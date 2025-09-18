В России
Опубликовано 18 сентября 2025, 15:24
1 мин.

В Новосибирске создали алгоритм для цифрового ассистента психологов

Разработка поможет снизить нагрузку на специалистов
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что учёные вуза разработали алгоритм для цифрового ассистента, призванного помочь психологам в работе. Сервис возьмёт на себя рутинные задачи, такие как ведение конспектов консультаций и систематизация информации о клиентах.
Ключевой особенностью разработки является алгоритм выявления когнитивных искажений, который анализирует речевые паттерны и отслеживает динамику состояния пациентов. Это позволяет психологам сосредоточиться на непосредственной работе с клиентами, а не на административных задачах.

Разработка особенно актуальна в условиях высокой нагрузки на специалистов. В России на 100 тысяч психологов приходится около 19 миллионов потенциальных клиентов. Такая нагрузка часто leads к профессиональному выгоранию.

Проект уже получил поддержку в рамках конкурса «Студенческий стартап». Команда провела более 40 проблемных интервью и получила письма заинтересованности от профессионального сообщества.

В настоящее время ведётся подготовка прототипа к закрытому тестированию. Важно отметить, что все выводы ассистента будут требовать обязательной проверки специалистом.