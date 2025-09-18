В Новосибирске создали алгоритм для цифрового ассистента психологов

Ключевой особенностью разработки является алгоритм выявления когнитивных искажений, который анализирует речевые паттерны и отслеживает динамику состояния пациентов. Это позволяет психологам сосредоточиться на непосредственной работе с клиентами, а не на административных задачах.

Разработка особенно актуальна в условиях высокой нагрузки на специалистов. В России на 100 тысяч психологов приходится около 19 миллионов потенциальных клиентов. Такая нагрузка часто leads к профессиональному выгоранию.

Проект уже получил поддержку в рамках конкурса «Студенческий стартап». Команда провела более 40 проблемных интервью и получила письма заинтересованности от профессионального сообщества.

В настоящее время ведётся подготовка прототипа к закрытому тестированию. Важно отметить, что все выводы ассистента будут требовать обязательной проверки специалистом.